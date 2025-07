"Faça como E.T.", diz embaixada dos EUA sobre imigrantes ilegais

Embaixada dos EUA no Brasil publica nota no X para que residentes ilegais saiam do país - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma mensagem inusitada no X (antigo Twitter) na tarde desta quarta-feira (23/7). "Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa. Use o aplicativo CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem", diz a mensagem, em referência ao clássico do cinema.

A política anti-imigração é uma marca da gestão do presidente norte-americano Donald Trump que, desde o início do segundo mandato de governo, vem colocando em prática a deportação de imigrantes em larga escala. De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, até abril as autoridades americanas haviam deportado mais de 142 mil imigrantes irregulares. Até julho, o Brasil recebeu 1.175 brasileiros repatriados dos Estados Unidos.

Em sua maioria, os afetados são cidadãos de países como México, Honduras, Venezuela, Guatemala, Cuba e Brasil. O post da embaixada faz parte de uma estratégia para incentivar a saída voluntária por meio do CBP Home, um aplicativo da agência de proteção de fronteiras dos EUA.