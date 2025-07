Trump sabia que nome dele está nos arquivos Epstein, diz jornal

Projeção de imagem com a frase "Presidente Trump: divulgue todos os arquivos Epstein" sobre fachada do Departamento de Comércio - (crédito: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP)

A informação foi repassada pela procuradora-geral ao presidente dos Estados Unidos em maio passado: Pam Bondi contou a Donald Trump que seu nome aparece em vários documentos relacionados ao caso envolvendo Jeffrey Epstein — financista americano acusado de pedofilia e de tráfico sexual. A denúncia, revelada pelo jornal The Wall Street Journal, caiu como uma bomba em Washington. De acordo com a reportagem do WSJ, durante uma reunião na Casa Branca, Bondi teria afirmado ao republicano que não tornaria públicos os arquivos do grande júri, ante a presença de pornografia infantil e a necessidade de proteger as vítimas de Epstein. Além de Trump, centenas de outros nomes, inclusive de figuras públicas, apareceriam nos dossiês. Um porta-voz da Casa Branca desmentiu a informação divulgada pelo WSJ. "Isso é nada mais do que uma continuação das fake news (notícias falsas) inventadas pelos democratas e pela mídia liberal", respondeu ao ser questionado por repórteres.

Na semana passada, Trump decidiu processar o WSJ por difamação e pedir indenização de US$ 10 bilhões depois que o diário publicou uma suposta carta de teor lascivo enviada por ele a Epstein no 50º aniversário do financista, em 2003. A ação também tem como alvos o magnata Rupert Murdoch, dono do jornal e dois jornalistas. Um dos repórteres do WSJ foi até mesmo proibido de embarcar no Air Force One para a próxima viagem presidencial à Escócia. Nesta quarta-feira (23/7), um juiz da Flórida indeferiu um pedido para divulgar o material do grande júri da investigação sobre Epstein. O magistrado Robin Rosenberg justificou que a liberação dos arquivos relacionados ao caso na Flórida violaria uma lei estadual.

Ex-procurador federal para o Distrito Sul de Nova York, Roland Riopelle afirmou ao Correio que considera a denúncia publicada pelo Wall Street Journal "muito grave". "Isso mostra que Bondi violou as normas de sigilo do grande júri durante meses, ao compartilhar informações com o presidente. Também é algo sério porque confirma que Trump era uma figura importante na investigação e nos documentos sobre o caso Epstein, o que envolverá muito constrangimento, para dizer no mínimo, para Trump", explicou. Para Riopelle, é "óbvio" que o presidente mentiu, ao alegar recentemente que não tinha conhecimento sobre a inclusão de seu nome nos arquivos. "Potencialmente, Trump poderia ser processado, em conexão com a divulgação indevida de materiais do grande júri, por parte da procuradora-geral."

Por e-mail, Barbara McQuade — professora de direito da Universidade de Michigan e também ex-procuradora federal — admitiu possíveis implicações políticas para Trump. "Será que sua base política lhe dará permissão para ocultar os dossiês do caso Epstein ou usará isso contra ele?", questionou ao Correio. "O principal desafio político que Trump enfrenta é o de que seus próprios indicados estavam entre os maiores defensores da divulgação dos arquivos de Epstein ou de qualquer lista de clientes que pudesse estar contida neles", acrescentou.

Para McQuade, Trump queria sugerir à opinião pública que ela deveria ignorar qualquer preocupação com o conteúdo dos documentos. "Acho que ele e seus assessores criaram uma expectativa enorme e, agora, estão lidando com as consequências", observou. James Naylor Green, historiador político e professor emérito da Universidade Brown (em Rhode Island), disse ao Correio que não se surpreende com o fato de que Trump tenta esconder a verdade. "Existe uma dissidência dentro do Partido Republicano, de pessoas como a deputada Marjorie Taylor Greene, e isso deve aumentar esse sentimento na legenda; ao mesmo tempo, a maioria dos aliados de Trump se une na tentativa de bloquear qualquer divulgação de documentos externos ao grande júri. Acho que a crise se intensifica, pois expõe a mentira do presidente", declarou ao Correio.

James Green considera interessante o fato de o Wall Street Journal não recuar e manter a posição de enfrentamento. "Se o jornal mantiver sua posição, isso pode aprofundar ainda mais a crise. É mais um elemento de crítica a Trump entre os republicanos decepcionados com a maneira com que ele amplificou a questão da conspiração", disse.

"Agora que Donald Trump está no poder e sua indicada à Procuradoria-Geral (Pam Bondi) tem a permissão de divulgar os arquivos Epstein, os simpatizantes do presidente suspeitam que ele não queira torná-los públicos. Uma teoria sobre a motivação é que ele esteja ocultando informações potencialmente embaraçosas sobre si mesmo."

