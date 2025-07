Brasileiro de 31 anos morre em combate na guerra da Ucrânia

Gustavo Viana Lemos, de 31 anos, natural de Laguna, no sul de Santa Catarina, morreu enquanto prestava serviço militar ao lado das tropas ucranianas na guerra contra a Rússia. A informação foi confirmada por um amigo próximo à família e divulgada pela emissora SCC 10, afiliada do SBT no estado.

O catarinense, ex-integrante da Marinha do Brasil, atuava na Ucrânia de forma voluntária no início deste ano, com o objetivo de apoiar o país em conflito.

A causa da morte ainda não foi divulgada, e a família aguarda atualizações de autoridades internacionais. De acordo com Maycon Silveira, amigo da vítima, o corpo será cremado. “Perdi um amigo, um homem de coragem e honra”, declarou ele ao SCC 10.

Guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia começou em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou uma ofensiva militar em território ucraniano. O conflito envolve disputas territoriais, questões históricas e estratégicas, além de tensões relacionadas à expansão de alianças militares como a OTAN.

Desde o início, a guerra tem causado grandes impactos humanitários, econômicos e políticos, resultando em milhares de mortes, deslocamento de civis e destruição de infraestrutura. A situação segue sem uma resolução definitiva, com negociações intermitentes e forte envolvimento da comunidade internacional.