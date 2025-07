Corpo de Preta Gil chega ao Brasil nesta quinta-feira

Em 2024, em comemoração aos seus 50 anos, Preta lançou a autobiografia "Preta Gil: os primeiros 50", na qual compartilhou detalhes de sua infância, descobertas, conquistas, além de abordar temas delicados como o fim conturbado do casamento com Rodrigo Godoy. - (crédito: Reprodução/Internet)

O corpo da artista Preta Gil chega ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 5h desta quinta-feira (24/7). De lá, seguirá para o Rio de Janeiro, onde será velado na sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal.

A artista partiu de Nova York por volta das 19h (horário de Brasília) na quarta-feira (23/7). Segundo informações da Revista Quem, Francisco Gil, filho da cantora, Flora Gil, sobrinha e a neta, Sol de Maria vieram no mesmo voo.

Em publicação nas redes sociais de Preta Gil, foi anunciado que o velório acontecerá na sexta-feira, das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com acesso aberto ao público.

A cerimônia de cremação será reservada a amigos e familiares e ocorrerá no Crematório e Cemitério da Penitência, também na sexta-feira, às 15h.