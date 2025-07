Gilberto Gil homenageia Preta Gil com vídeo emocionante nas redes sociais

Quatro dias após o anúncio da morte de Preta Gil, o cantor Gilberto Gil, pai da artista, publicou uma homenagem à filha nas redes sociais. O vídeo, divulgado na manhã desta quinta-feira (24/7), reúne trechos de apresentações dos dois juntos, além de fotos de Preta ainda criança.

Em um dos momentos, Preta aparece em entrevista falando sobre suas origens e o motivo de ter seguido a carreira artística — sempre com o incentivo do pai. "Tô cantando músicas do meu repertório, porque ele falou: 'Cante suas músicas'. É uma forma também de ele mostrar o quanto tem orgulho da gente, do que a gente é", relembra.

Na legenda do vídeo, Gilberto expressou seu amor e admiração pela filha: "Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", escreveu.

Velório

A cantora morreu aos 50 anos, neste domingo (20/7), devido às consequências de um câncer de intestino. Preta estava em Nova York e se preparava para voltar ao Brasil quando passou mal e morreu na ambulância.

O velório da cantora Preta Gil será em uma cerimônia aberta ao público, nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio. Conforme nota publicada nas redes sociais da artista, nesta terça-feira (22/7), a celebração será das 9h às 13h.