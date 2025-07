Passageiro morre durante voo e corpo desaparece

Um passageiro morreu durante voo da Turkish Airlines, que ia de Istambul, na Turquia, para São Francisco, nos Estados Unidos. A localização do corpo da vítima e a causa da morte ainda são desconhecidas.

Leia também: Brasileiro de 31 anos morre em combate na guerra da Ucrânia

Segundo o Aviation A2Z, site especializado em aviação, a aeronave, um Airbus A350-941, sobrevoava a Groenlândia quando o passageiro começou a passar mal. Com a emergência médica, a equipe de bordo iniciou procedimento padrão, com a mobilização de médicos e avaliação de opções de pouso enquanto sobrevoava em círculos.

A aeronave se preparava para pousar no Aeroporto de Keflavik, na Islândia, quando o passageiro teve a morte confirmada. Após o óbito, a equipe decidiu seguir o voo e pousar no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, onde haveria estrutura para fazer o atendimento adequado e resolver questões de logística para os demais passageiros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao pousar no local, contudo, o corpo teria sido retirado da aeronave e deveria ter ficado sob responsabilidade do Instituto Médico Legal do Condado de Cook. No entanto, a porta-voz do condado afirmou ao SFGate que o órgão não foi notificado do voo e não há registro do corpo do passageiro.

Ao jornal New York Post, o gerente da estação da Turkish Airlines, Ertugrul Gulsen, afirmou que o corpo foi levado em voo separado para São Francisco, mas não deu mais detalhes.