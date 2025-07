Ladrão é flagrado após invadir casa e encarar mulher que dormia nua

Um homem invadiu a casa de um casal, na Espanha, e permaneceu no quarto para observar uma mulher nua durante o sono. Em seguida, ele roubou dinheiro e deixou o local. A Polícia Nacional do país investiga o caso.

Segundo informações do jornal Espejo Público, o ladrão entrou na casa, situada na região de Marbella, no sul do país, e por lá ficou durante 32 minutos. Ele entrou no quarto onde a mulher dormia por oito vezes. Todas para observar as partes íntimas da moça.

Veja um vídeo do momento:

¡Impactante robo en Marbella! ????????



Una pareja de Marbella ha compartido un inquietante video de seguridad donde se ve a un ladrón enmascarado entrar en su casa a principios de junio. ???? Lo más escalofriante: el intruso pasó varias veces por su habitación y enfocó con una lincha… pic.twitter.com/NuBpXiD5tS — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) July 23, 2025

Ao invés de levar pertences como joias e roupas, por exemplo, o homem se aproxima da mulher, e, com a ajuda de uma lanterna, a observa atentamente. Tudo aconteceu enquanto ela dormia.

Depois de satisfeito, o suspeito levou apenas € 300 (cerca de R$ 1,9 mil). Em entrevista ao jornal espanhol, o casal relatou que só soube do ocorrido na manhã seguinte, por não ter encontrado os pertences levados. O episódio aconteceu na madrugada do último 2 de junho. De acordo com o casal, há a hipótese de que ele tenha entrado na residência pelo terraço.

Até agora, não existem informações sobre a detenção ou identificação do ladrão. A polícia ainda afirmou, segundo o casal, que invasões como essa são comuns. Apesar disso, o comportamento do ladrão, além de inusitadom foi "doentio".