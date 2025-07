Descarrilamento de trem deixa três mortos e vários feridos na Alemanha

Um trem regional de passageiros descarrilou na tarde deste domingo (27) em uma área arborizada do sudoeste da Alemanha, deixando pelo menos três mortos e vários feridos, segundo o último balanço comunicado pela polícia.

Cerca de cem passageiros estavam a bordo quando o acidente aconteceu, às 18h10 (13h10 de Brasília) perto de Riedlingen, 100 km ao sul de Stuttgart.

Contactada pela AFP, a polícia indicou que houve três mortos. Não forneceu detalhes sobre o número de feridos nem a gravidade de seu estado.

A companhia ferroviária Deutsche Bahn disse que houve "vários mortos e inúmeros feridos".

Dois vagões do trem descarrilaram "por uma razão ainda desconhecida. As autoridades estão atualmente investigando as circunstâncias do acidente", informou.

Meios de comunicação alemães mencionaram como possível causa um deslizamento de terra, devido às fortes chuvas que afetaram a região, de acordo com informações dos serviços meteorológicos.

O chanceler Friedrich Merz mostrou-se "profundamente abalado".

No local do acidente, os bombeiros tentavam ajudar próximos aos vagões tombados, segundo as imagens transmitidas pelos canais de televisão, em um local de difícil acesso.

Helicópteros foram mobilizados para evacuar os feridos para os hospitais da região.