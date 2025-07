Influenciadora é envenenada após negar casamento, diz filha

A influenciadora digital Sumeera Rajput foi encontrada morta em sua residência, na cidade de Ghotki, no Paquistão. Sumeera tinha tinha milhares de seguidores e um milhão de curtidas na rede social. As informações são do jornal Daily Mirror.

De acordo com a imprensa paquistanesa, a filha de Sumeera, de 15 anos, afirmou que a influenciadora foi envenenada com comprimidos adulterados, após recusar um casamento arranjado. O irmão da criadora de conteúdo também reforçou as suspeitas de que Sumeera foi vítima de feminicídio.

A polícia deteve dois suspeitos e investiga se o caso envolve atividade criminosa. O laudo da autópsia ainda não foi divulgado pelas autoridades.

O caso ocorre poucas semanas após a morte de outra influenciadora no país. A jovem Sana Yousaf, de 17 anos, também popular no TikTok, foi assassinada em casa após, segundo a polícia, "rejeições repetidas" a investidas de um homem que a perseguia.