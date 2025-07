Teste de paternidade inusitado viraliza no TikTok

Uma mãe resolveu juntar-se a uma amiga e trocar as respectivas filhas para pregar uma peça no marido. A fim de testar o homem, o intuito era avaliar quanto tempo ele precisaria para perceber a brincadeira. O episódio ocorreu no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, gerou forte repercussão nas redes sociais e ainda esquentou os debates sobre paternidade.

Os registros da troca dos bebês Belle, de 10 meses, e Elsie, de 7, viralizaram no TikTok. O vídeo alcançou a marca de 10,8 milhões de visualizações. A troca foi pensada justamente em decorrência da semelhança física entre as nenéns. Mariah Miller, de 29 anos, e Joy, a amiga, tiveram a ideia para ver quanto tempo Alex, de 34 anos, levaria para perceber que não estava sob a companhia da própria filha, e, sim, de outra criança.

Alex precisou de certo tempo para notar que a menina carregada por ele no colo era outra. Nem mesmo demonstrações íntimas de afeto, como beijos no rosto e mexidas no cabelo, foram o suficiente para que ele notasse.

O homem chegou até a olhar a menininha no rosto por diversas vezes. Foi preciso que Mariah mostrasse a filha dele nos braços para tornar possível o desfecho da brincadeira. Alex olhou, surpreso, e disse: "Essa não é minha filha". A reação provocou risadas nos presentes. "Quem é você, menina? Acho que sou um pai despreparado", afirmou.

Veja o vídeo:

Debates na internet

A pegadinha gerou diversos debates nas redes sociais, especialmente no TikTok. As discussões avaliavam o quanto os pais realmente conhecem os próprios filhos. Muitos, inclusive, criticaram Alex. Outros, além disso, afirmaram que sentiriam "vergonha", caso estivessem, de alguma forma, envolvidos na situação.

"Não deixe que eles busquem na creche", afirmou um dos usuários na sessão de comentários. "Olhou-a diretamente no rosto e não a reconheceu", afirmou outro. "Eu realmente ficaria louca se meu marido falhasse tanto", disse outra pessoa. "Se você não consegue reconhecer seu próprio bebê, você falhou", complementou um terceiro internauta.

Houve, porém, quem o defendesse. "Ele estava distraído e eles são muito parecidos!", afirmou outro usuário. "Na cabeça dele, não tinha motivos para não acreditar que aquela não era sua filha, então ele provavelmente pensou: 'Ah, ela parece um pouco diferente hoje'", afirmou outro.