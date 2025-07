Vídeo: Médicos seguram paciente em cirurgia durante terremoto na Rússia

Câmeras de segurança de um hospital russo registraram o momento em que uma equipe médica continuou uma cirurgia em meio ao terremoto que atingiu a região do Pacífico na noite desta terça-feira (29/7), pelo horário de Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a agência Sputnik Mundo, o ministro da Saúde da região de Kamchatka, Oleg Melnikov, afirmou que os profissionais se mantiveram calmos e seguiram com o procedimento até o fim. “Apesar do perigo, os médicos permaneceram firmes e acompanharam o paciente até o fim. No momento, ele está bem”, declarou o ministro.

Leia também: Animais marinhos encalham após terremoto e tsunami no Pacífico

O tremor foi registrado às 20h25 e teve epicentro a cerca de 136km a leste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatskiy, na península de Kamchatka, a uma profundidade de 19km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Um alerta de tsunami foi emitido para todos os países banhados pelo Oceano Pacífico.

Leia também: Jornalista da Globo é hostilizada em loja e grava o momento

Na Rússia, a imprensa estatal informou que várias pessoas ficaram feridas na região. O governador Vladimir Solodov pediu à população que evite as áreas costeiras. Desde então, pelo menos seis réplicas foram registradas, com magnitudes de até 6,9.

Veja o vídeo: