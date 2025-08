Lançado na última segunda-feira (4/8), o novo gerador de vídeos do assistente de Inteligência Artificial Grok, marca do bilionário Elon Musk, gerou imagens falsas da cantora Taylor Swift nua. Conhecidas como deepfakes, as criações foram obtidas a partir de teste de um modo denominado “picante” da ferramenta paga, feito pelo portal americano The Verge.

A possibilidade oferecida pela I.A. do X, rede social do empresário sul-africano, vai contra tecnologias do Google, por exemplo, que têm mecanismos que impedem a criação de conteúdo malicioso com a imagem de celebridades. Leia também: Após postagens de exaltação a Hitler, empresa de IA de Elon Musk pede desculpas

Como outras ferramentas, a versão para iOS do Grok Imagine, para assinantes, permite a geração de fotos artificiais a partir de texto. Dos registros, porém, é possível produzir vídeos com quatro configurações: “normal”, “divertido”, “personalizado” ou “picante”.

No teste, o The Verge pediu para que a I.A. gerasse uma imagem em que “Taylor Swift celebra o Coachella (festival de música) com os rapazes”. Mais de 30 registros, dos quais a maioria mostrava a artista com roupas provocantes, foram criados. Ao selecionar o modo “picante” para produzir o vídeo a partir de uma das fotos, a repórter teve de confirmar a própria idade antes de ser apresentada a um clipe sem censura em que o desenho que representa a cantora tira a própria roupa e começa a dançar para um público masculino. Em nenhum momento o pedido inicial envolvia nudez — até porque, quando solicitado especificamente, o Grok não produzia pessoas nuas ou seminuas, mas quadrados em branco.

Alguns outros vídeos gerados com a mesma proposta também não chegaram ao ponto do desnudamento, “mas várias delas, por padrão, arrancavam a maior parte das roupas”, pontua o site. Leia também: Ferramentas de IA podem falhar em checagens e buscas. Entenda por quê

Apesar de os personagens artificiais gerados não serem totalmente iguais à Taylor Swift, “ainda assim eram reconhecíveis como ela”. Embora a política de uso aceitável da I.A. de Musk proíba “retratar imagens de pessoas de forma pornográfica”, a nova ferramenta geradora de clipes oferece “serviço projetado especificamente para fazer vídeos sugestivos, incluindo nudez parcial”, até mesmo a partir de imagens de celebridades.

“A verificação de idade só apareceu uma vez e foi ridiculamente fácil de burlar, sem solicitar nenhuma prova de que eu tinha a idade que alegava ter”, relata a repórter. “Se eu consegui, significa que qualquer pessoa com um iPhone e uma assinatura de US$ 30 do SuperGrok também pode.”

Mais cedo nesta terça-feira (5/8), Elon Musk compartilhou, no X, que o uso do Grok Imagine estava “crescendo como um incêndio”. Ele conta que, desde segunda, foram geradas cerca de 34 milhões de imagens, mais de 20 milhões apenas hoje; e que a ferramenta “está melhorando a cada dia, às vezes várias vezes por dia”. Leia também: YouTube permite denunciar vídeos com deepfakes da sua própria imagem

Swift, I.A. e Musk

Esta não é a primeira polêmica que envolve Taylor Swift, Elon Musk e Inteligência Artificial. No começo de 2024, a cantora foi alvo de deepfakes que circularam pelas redes sociais, em especial a do bilionário sul-africano. Em menos de 24 horas, antes de a conta que publicou as imagens explícitas ser suspensa, uma das postagens teve, sozinha, mais de 47 milhões de visualizações.

Considerado “pornografia de vingança”, o caso levou a cantora a entrar na Justiça para a remoção legal de conteúdos sexuais falsos relacionados a ela e a outras mulheres, fazendo com que o tópico chegasse às preocupações do Congresso americano e até da Casa Branca.

Apesar de o X ter tomado, à época, iniciativas para evitar a circulação das imagens, como proibição de buscas pelo termo ‘Taylor Swift’ na plataforma, o dono da rede social voltou a protagonizar polêmica envolvendo a artista em setembro do mesmo ano. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a corrida presidencial dos Estados Unidos, Musk, que apoiava o então candidato republicano Donald Trump, deixou uma mensagem irônica e machista à cantora, que declarou apoio à adversária democrata Kamala Harris em pronunciamento assinado como “senhora dos gatos e sem filhos”.