Carregador de celular pega fogo em avião e causa fumaça e medo em voo do Brasil à Holanda

Um carregador portátil de celular pegou fogo, nesta quarta-feira (6/8), dentro de um avião que ia de São Paulo a Amsterdã, na Holanda. O incidente provocou fumaça que assustou passageiros, entre eles uma jornalista brasileira que reportou a situação e compartilhou imagens do momento nas redes sociais.

Nos vídeos divulgados, é possível observar o momento em que uma comissária de bordo atravessa o corredor com um pano na cabeça e um extintor de incêndio nas mãos. Os viajantes cobrem os narizes, a fim de não inalar toxinas.

De acordo com Simone Malagoli, que descreveu o episódio nos stories do Instagram, o fogo começou quando a aeronave estava “sobrevoando o oceano”, a cerca de quatro horas de distância do destino.