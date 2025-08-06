Trump diz que há boa chance de encontro com Zelensky e Putin 'em breve'

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta, 6, que há uma boa chance de um encontro entre ele, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente russo, Vladimir Putin, "em breve".
O republicano afirmou, em coletiva no Salão Oval, que ainda não foi decidido onde ocorrerá a cúpula entre os líderes e preferiu não revelar se o fim do conflito na Ucrânia está próximo. "Já fiquei desapontado antes", pontuou.
Quando perguntado por um repórter sobre mais sanções secundárias ao petróleo russo, Trump respondeu: "você verá muito mais". "Posso impor tarifas à China pela compra de petróleo russo", enfatizou ele.
O mandatário ainda comentou que seu governo encomendou bombardeiros B-2 novos, que está considerando levar a Guarda Nacional para Washington e que a gasolina deve ficar abaixo dos US$ 2 o galão no país.
Saiba Mais
- Mundo Como a Espanha se tornou um dos líderes mundiais dos trens de alta velocidade
- Mundo Carregador de celular pega fogo em avião e causa fumaça e medo em voo do Brasil à Holanda
- Mundo Ministros da Defesa e do Meio Ambiente de Gana morrem em acidente aéreo
- Mundo A empresa que quer construir o maior avião do mundo
- Mundo Atirador abre fogo em base do Exército nos EUA e fere cinco soldados
- Mundo Trump aplica tarifa extra de 25% à Índia por comprar petróleo russo