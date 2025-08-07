Porcos selvagens com a carne azul neon são encontrados mortos nos EUA

O jornal americano ainda destaca que outros animais podem, da mesma forma, ter sido afetados. Exemplos são veados, gansos, javalis e até ursos - (crédito: Reprodução/GlendilTEK/imgur)

Corpos de porcos selvagens com carne na cor azul neon foram encontrados em zonas rurais da cidade de Monterey, cidade na costa da Califórnia. Segundo informações do jornal Los Angeles Times, autoridades sanitárias do estado emitiram um alerta depois do achado, protagonizado por caçadores da região. A cor, incomum, pode ter sido causada por contaminação de veneno de rato.

O jornal americano ainda destaca que outros animais podem, da mesma forma, ter sido afetados. Exemplos são veados, gansos, javalis e até ursos. Apesar disso, o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia (CDFW, conforme sigla em inglês), informa ter recebido, ainda em março, os primeiros informes sobre a situação.

Há suspeita de ingestão do veneno por parte dos animais. A substância possui um anticoagulante denominado como diphacinone. É usado, principalmente, para matar roedores. É responsável por pausar e interromper a coagulação do sangue, o que instaura hemorragias internas.

O CDFW ainda relata, além disso, a possibilidade do consumo de iscas envenenadas por parte dos porcos, ou até mesmo restos de outros animais contaminados. No entanto, nem toda carne contaminada acaba por ficar azul. A questão, portanto, dificulta a identificação. A espécie é resultado de um cruzamento entre os porcos domésticos e javalis. Espalhados pelo estado, são onívoros, ou seja, comem carnes e plantas.

“Não se trata de um azul qualquer. É azul neon, azul de mirtilo mesmo”, afirmou Dan Burton, dono de uma empresa de controle de animais selvagens, em entrevista ao Los Angeles Times.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Nebraska, em 2018, mais de 8% dos porcos selvagens analisados na Califórnia têm resquícios do veneno nas respectivas correntes sanguíneas. A maioria, inclusive, viva nas proximidades de setores agrícolas e residenciais. Nesses locais, o uso desse tipo de produto é comum.