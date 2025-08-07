Miss EUA diz ter sido ameaçada com 'pornografia de vingança' por deputado republicano

Segundo informações do portal 'CBS News', o relacionamento entre a dupla começou em meados de 2021. Em fevereiro passado, chegou ao fim - (crédito: Reprodução/ALEX KENT/AFP)

Eleita como Miss Estados Unidos em 2024, Lindsey Langston, de 25 anos de idade, afirma ter sido ameaçada pelo deputado Cory Mills, de 45. As intimidações têm como ponto central a divulgação de fotos e vídeos íntimos compartilhados por ela durante o já encerrado relacionamento amoroso mantido entre ambos. O ato é conhecido, nos EUA, como Revenge Porn, ou seja, 'pornografia de vingança', em português.

Cory Mills tornou-se conhecido no Brasil recentemente. Em maio, ele cobrou sanções para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que o Brasil vive uma "censura generalizada"

Segundo informações do portal CBS News, o relacionamento entre o deputado e a miss começou em meados de 2021 e terminou em fevereiro deste ano. As ameaças tiveram início quando Mills começou a suspeitar que a ex namorada estava seguindo em frente após o término.

De acordo com a denúncia dela, o deputado, além de ameaçá-la com a divulgação do conteúdo íntimo, disse que agrediria qualquer novo parceiro de Lindsey. As falas foram feitas através de diversas mensagens de texto. Prints das conversas foram vazados nas redes sociais.

Em alguns trechos, é possível ver pedidos de Lindsey para que Mills "a deixe em paz". Como resposta, o deputado diz: "Ok, Linds. Me manda o número dele e eu posso enviar os vídeos. Se cuida.” Em outras mensagens, ele afirma que ainda guarda os vídeos da miss e que pode divulgá-los.

O deputado nega as acusações e diz que a denúncia é um "ataque político" realizado por rivais, com o intuito de tomar lugar nas manchetes.