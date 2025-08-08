InícioMundo
Cãozinho Lulu da Pomerânia expulsa urso que invadiu a casa dele; veja o vídeo

Animal selvagem invadiu a casa e ainda comeu a comida do cãozinho, que não deixou barato e o expulsou da residência

Apesar de já não ter mais o rival dentro de casa, Scout não desistiu de perseguí-lo do lado de fora. O cachorro, mesmo, que posteriormente, tenha tido a perseguição frustrada, com a entrada do urso-preto na mata, manteve a postura até o fim - (crédito: Reprodução / Global News / YouTube)
Um cachorro de dois quilos da raça Lulu da Pomerânia colocou um urso-preto para correr em uma residência localizada em Vancouver, cidade no oeste do Canadá. O episódio ocorreu na última segunda-feira (4/8). 

Segundo informações do portal canadense Global News, imagens vindas de câmeras de segurança da casa de Kayla Kleine, tutora do cão, registraram a cena de perseguição.

O equipamento de segurança flagrou a entrada do urso na casa. Cauteloso, o animal selvagem observa o interior do local e anda, de um lado para o outro, como se analisasse o perímetro. 

Momentos depois, o pequeno cachorro aparece no corredor. Em meio a latidos, avança para cima do urso sem medo. No momento em que escuta o barulho do cãozinho, identificado como Scout, o urso foge pela porta da frente e é perseguido pelo quintal.  

Veja: 

Em entrevista ao portal canadense, Kayla afirma que deixou a porta aberta para refrescar a casa, já que  o Canadá passa um verão com temperaturas elevadas. O urso entrou pela porta da frente e ainda comeu a comida de Scout.  

"Ele veio correndo pela esquina, e eu vi o urso saindo da nossa cozinha e ele o expulsou de casa. Então peguei um spray contra ursos porque pensei: 'O que vou fazer?'. Corri para o quintal e o Scout já tinha corrido atrás do urso até a cerca, e ele estava do outro lado da cerca, latindo", relatou.

As imagens das câmeras ainda mostraram Kayla numa tentativa de correr atrás do pet, enquanto gritava o nome dele. A tutora também afirma ter visto o urso em outras visitas ao quintal. Ele, no entanto, nunca havia entrado na residência.  

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 08/08/2025 19:21 / atualizado em 08/08/2025 19:41
