Andressa Urach lista famosos que já ficou e nomes surpreendem - (crédito: Reprodução/SBT)

Durante entrevista ao programa "No Alvo", do SBT, na noite de segunda-feira (11), Andressa Urach fez um ranking das melhores relações sexuais envolvendo nomes como Neymar, Cauã Reymond e Cristiano Ronaldo, gesto que surpreendeu parte do público online.

Em determinado momento, a ex-“A Fazenda” foi instigada a confirmar encontros íntimos com Neymar, Cauã Reymond, Lucas Lucco e Cristiano Ronaldo.

"Faça um ranking de performance desse time", pediu a voz de inteligência artificial, direcionando a conversa.

Sem titubear, Urach apontou Cristiano no topo da lista, colocou Cauã Reymond em segundo lugar e disse que os demais ficavam abaixo, sem detalhar posições específicas.

"Ah, Cristiano sem dúvida é o número um. Cauã Reymond número dois, depois dá para colocar os outros abaixo assim. Esse é o topo", afirmou.

Ainda na conversa, a influenciadora foi questionada se já havia sofrido boicote no meio artístico e respondeu que, em outra fase da vida, era ela quem comprava brigas.

"Eu gosto de falar mal de mim, não dos outros. No passado eu era uma pessoa que gostava muito de fazer inimizade, de brigar. Hoje eu prezo pela paz", encerrou.