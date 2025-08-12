InícioMundo
AUSTRÁLIA

Ator dos anos 1980 "desaparece" após ser despejado de mansão

Conhecido como Yahoo Serious, o astro e diretor de cinema não foi mais visto após deixar o imovel em Palm Beach

Ator de 72 anos, Yahoo Serious não foi mais visto após ser despejado de imovel - (crédito: Reprodução/instagram/@fightinghandbrewing)
Ator de 72 anos, Yahoo Serious não foi mais visto após ser despejado de imovel - (crédito: Reprodução/instagram/@fightinghandbrewing)

O ator e diretor australiano Greg Pead, conhecido como Yahoo Serious, foi despejado de uma mansão multimilionária por ocupação ilegal do imóvel. O cineasta de 72 anos recebeu uma ordem judicial para deixar o imóvel e não foi visto após deixar o local a pé com seu cachorro, na terça-feira (5/8).

Ele deixou para trás uma BMW que estava com problemas mecânicos. Dentro, havia alguns pertences como: um travesseiro, uma corda, uma panela, botas, uma bolsa térmica e uma caixa com remédios, documentos e um medicamento para dermatite canina. Devido ao estado de sujeira da residência, foram retirados seis caminhões de lixo.

O ator começou a morar na mansão após fazer um acordo com a proprietária do local, que decidiu abrigá-lo no porão da casa após encontrar Yahoo Serious em situação de rua. No entanto, Pead quebrou o acordo, passando a residir na parte principal da casa e se trancando no imóvel.

Antes do despejo, a proprietária Margie Charlton havia tentado retomar a casa acompanhada por um jornalista, mas o ator se recusou a sair. Ela só conseguiu retirar a estrela australiana do local, após chamar a polícia.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

*Eatagiário sob supervisão de ...

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 12/08/2025 15:14 / atualizado em 12/08/2025 15:15
x