Ator dos anos 1980 "desaparece" após ser despejado de mansão

O ator e diretor australiano Greg Pead, conhecido como Yahoo Serious, foi despejado de uma mansão multimilionária por ocupação ilegal do imóvel. O cineasta de 72 anos recebeu uma ordem judicial para deixar o imóvel e não foi visto após deixar o local a pé com seu cachorro, na terça-feira (5/8).
Ele deixou para trás uma BMW que estava com problemas mecânicos. Dentro, havia alguns pertences como: um travesseiro, uma corda, uma panela, botas, uma bolsa térmica e uma caixa com remédios, documentos e um medicamento para dermatite canina. Devido ao estado de sujeira da residência, foram retirados seis caminhões de lixo.
O ator começou a morar na mansão após fazer um acordo com a proprietária do local, que decidiu abrigá-lo no porão da casa após encontrar Yahoo Serious em situação de rua. No entanto, Pead quebrou o acordo, passando a residir na parte principal da casa e se trancando no imóvel.
Antes do despejo, a proprietária Margie Charlton havia tentado retomar a casa acompanhada por um jornalista, mas o ator se recusou a sair. Ela só conseguiu retirar a estrela australiana do local, após chamar a polícia.
* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca
Saiba Mais
*Eatagiário sob supervisão de ...