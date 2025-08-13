Menino morre afogado após ser empurrado por dívida de R$ 315

Um menino de 13 anos morreu afogado após ser empurrado no rio Tanaro, em Verduno, na região de Piemonte, na Itália, por um amigo de 15 anos. Segundo o Ministério Público italiano, o crime teria sido motivado pela tentativa de recuperar uma dívida de 50 euros (cerca de R$ 315). A vítima, identificada como Abdou Ngom, não sabia nadar. O corpo ainda não foi localizado, apesar das buscas intensas.

O caso ocorreu em 22 de abril, mas, inicialmente, os amigos que estavam com Abdou afirmaram que ele havia escorregado. Quatro meses depois, a investigação revelou que a queda foi provocada. Um dos adolescentes confessou ter empurrado o menino enquanto ele gritava: "Não! Eu não sei nadar!".

Segundo o jornal Corriere della Sera, os celulares dos três jovens que estavam com a vítima foram apreendidos e analisados. O adolescente suspeito foi detido por homicídio. De acordo com o Daily Mail, ele teria agido para recuperar o valor que Abdou lhe devia.

O pai do menino, Khadim Ngom, que vive na Itália há 24 anos e é de origem senegalesa, fez um apelo emocionado. "Procurem meu filho, devolvam-me o corpo. Só quero levá-lo de volta ao Senegal e chorar por ele.

No dia da tragédia, o pai contou que estava sozinho com a esposa e não sabia que o filho iria ao rio. "Ele não sabia nadar. Se ele tivesse me contado, eu nunca teria dado permissão."

O caso segue sob investigação pelas autoridades italianas.