Mar da Galileia fica vermelho e assusta moradores israelenses

O Mar da Galileia, situado em Israel, amanheceu na última sexta-feira (8/8) com uma intensa coloração de vermelho-sangue. O episódio, que ocorreu no Distrito Norte israelense, gerou sentimentos mistos de medo e admiração por parte dos moradores do local.
O fenômeno gerou comparações com a passagem bíblica do Livro do Êxodo. O capítulo da bíblia relata a história da Dez Pragas do Egito, quando Deus transforma as águas do Nilo em sangue, como julgamento contra o Faraó (Êxodo 7:17-21). A cena, portanto, rapidamente gerou interpretações de caráter apocalíptico.
Veja:
???????? BREAKING: The Sea of Galilee suddenly turns blood red in a mysterious scene — as if it’s a sign of God’s anger at what is happening. pic.twitter.com/Zn8xhxYtnY— SilencedSirs?? (@SilentlySirs) August 13, 2025
Apesar das analogias, o ocorrido não passa de um fenômeno natural. Segundo informações do jornal israelense The Jerusalem Post, especialistas garantem que a cor avermelhada foi ocasionada por uma espécie de alga marinha. Além disso, não oferece qualquer malefício à saúde.
Segundo o Ministério da Água de Israel, a mudança foi provocada pela proliferação da microalga verde da espécie Botryococcus braunii. Em condições ambientais específicas, adquire a coloração em questão por conta da produção de um pigmento natural.
A planta, encontrada em corpos de água doce e salobra ao redor do globo, produz hidrocarbonetos semelhantes ao petróleo bruto, de acordo com estudos. A característica é, inclusive, um recurso em potencial para o ramo de biocombustíveis. A coloração vermelha se desenvolve em períodos de forte radiação solar e em tempos de temperaturas elevadas.
Essa não é, na realidade, a primeira vez que isso acontece. Em outros anos, normalmente, durante as estações mais quentes do ano, fenômenos parecidos foram registrados. Nesses períodos, há maior procura turística pelo lago. O jornal israelense ainda confirma que a água permanece própria para banho e uso humano. Não há registros de reações alérgicas.
