Chupeta para adultos ganha popularidade para aliviar ansiedade

Em uma sociedade marcada por jornadas exaustivas, competitividade e hiperconectividade, um hábito inusitado está ganhando força na China: adultos usando chupetas para aliviar estresse, ansiedade e até como auxílio para parar de fumar. A prática, que tem se espalhado pelas redes sociais e e-commerces, especialmente no TikTok e na plataforma chinesa Taobao, divide opiniões entre internautas de todo o mundo.

As chamadas "chupetas adultas", feitas de silicone ou borracha, estão sendo vendidas por valores que variam de R$ 8 a R$ 350, dependendo do modelo. Muitos consumidores relatam uma experiência positiva, afirmando que o objeto traz uma sensação de segurança emocional, lembrando o conforto da infância, melhora o sono e ameniza a abstinência da nicotina.

"Me dá conforto psicológico e me deixa menos inquieto durante os períodos em que não fumo", relatou um usuário nas redes.

Outro consumidor chinês, entrevistado pelo jornal South China Morning Post, disse que usa a chupeta durante o trabalho: "Quando estou sob pressão, sinto uma sensação de segurança que vem da infância". Relatos semelhantes surgem também nos Estados Unidos, onde o hábito começa a ganhar espaço.

Uma válvula de escape ou uma regressão?

Apesar do tom aparentemente inofensivo, o uso da chupeta por adultos tem dividido opiniões entre especialistas. Dentistas alertam que o uso prolongado pode afetar a arcada dentária e comprometer a saúde bucal.

"Chupar a chupeta por mais de três horas por dia pode movimentar os dentes e causar problemas sérios. Além disso, há risco de inalação de partes do acessório durante o sono", alertou Tang Caomin, dentista da cidade de Chengdu.

Já psicólogos chamam atenção para os riscos emocionais do novo hábito. Para Zhang Mo, psicólogo também de Chengdu, a chupeta pode funcionar como uma forma de evitação.

"A verdadeira solução não é se tratar como uma criança, mas encarar os desafios diretamente", afirma. Segundo ele, o conforto temporário pode mascarar as causas reais da ansiedade.



Um símbolo do cansaço moderno?

A reportagem chinesa alerta para a ascensão das chupetas adultas como reflexo de um mundo em crise emocional. Com o aumento de casos de ansiedade e burnout, especialmente entre jovens, cresce também a busca por formas alternativas, e muitas vezes simbólicas, de conforto. Chás, técnicas de respiração, terapias e agora, aparentemente, chupetas, surgem como recursos para lidar com uma realidade emocionalmente desgastante.

No entanto, a estética da infância incorporada ao cotidiano adulto gera estranheza e críticas. Um usuário do TikTok ironizou: "RIP Sigmund Freud, você teria adorado o que quer que seja isso". Outro comentou: "Se você quer algo na boca, masque chiclete. Se quiser chupar algo, vá de pirulito".

Apesar das controvérsias, os vídeos de adultos com chupetas seguem viralizando. Em muitos casos, a prática é normalizada, e usuários afirmam que, ao contrário do que se pensa, não há nenhum impacto negativo - desde que usada com moderação.

O que diz a ciência?

Ainda não há estudos científicos amplos sobre os efeitos das chupetas adultas na saúde mental ou física. Contudo, especialistas recomendam cautela. O uso pontual pode funcionar como um alívio simbólico e temporário, mas depender do objeto para lidar com emoções pode indicar a necessidade de apoio psicológico.



