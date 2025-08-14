Ganhador de R$900 milhões é preso por agredir policial na Florida

Homem tinha ganhado na loteria um dia antes (Imagem meramente ilustrativa) - (crédito: Pexels)

Um dia após ganhar US$ 167,3 milhões (cerca de R$ 900 milhões) na loteria, James Farthing, de 50 anos, foi preso após se envolver em uma confusão em um estabelecimento local e agredir um agente. O caso ocorreu em St. Pete Beach, na Flórida (EUA), no dia 29 de abril, mas só foi divulgado nesta semana.

Segundo relatos de testemunhas presentes, o homem começou a se gabar do prêmio, provocando uma discussão com outro cliente. A situação se agravou quando o milionário deu um soco no rosto do homem e, ao tentar acertá-lo com um chute, acabou atingindo um policial que tentava conter a briga.

Imagens gravadas pelas câmeras corporais dos agentes mostram o momento em que ele tenta fugir, mas é imobilizado com um taser e algemado. Ele foi acusado de agressão contra um agente da lei, resistência à prisão e violação de condicional. Sua namorada, Jacqueline Fightmaster, de 42 anos, também foi presa, por embriaguez e desordem.

O policial ferido apresentou inchaço e vermelhidão abaixo do olho direito. Durante a detenção, Farthing chegou a pedir desculpas, mas ouviu como resposta: "Guarde suas desculpas para depois".

A vitória de Farthing havia sido dividida com sua mãe como presente antecipado de Dia das Mães, marcando o maior prêmio já registrado no estado do Kentucky. O homem foi liberado após pagar fiança, mas aguarda julgamento.