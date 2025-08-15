Zelensky acusa Rússia de continuar 'matando' na Ucrânia antes da cúpula Trump-Putin

Zelensky, em seu discurso diário à nação, afirmou que, apesar desta reunião, "não há sinais" de que Moscou pretenda interromper a invasão - (crédito: BEN STANSALL/POOL/AFP)

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou, nesta sexta-feira (15/8), que a Rússia continua "matando" na Ucrânia, apesar da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, onde os dois devem abordar a guerra desencadeada pela invasão russa do país em 2022.

Zelensky, em seu discurso diário à nação, afirmou que, apesar desta reunião, "não há sinais" de que Moscou pretenda interromper a invasão. "Eles também continuam matando no dia das negociações" entre Trump e Putin, agendadas para esta sexta-feira, e afirmou que isso "diz muito".

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que quer um cessar-fogo rapidamente para o conflito entre Rússia e Ucrânia e ressaltou que "não ficará feliz" se não acontecer hoje. "Eu quero algumas coisas, quero ver um cessar-fogo. Isso não tem a ver com a Europa. A Europa não está me dizendo o que fazer", disse.

Com informações da Agência Estado*

