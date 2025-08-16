EUA suspendem vistos de cidadãos da Faixa de Gaza

A suspensão dos vistos ocorre em meio a continuidade dos ataques israelenses a Faixa de Gaza - (crédito: Eyad Baba/AFP)

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou, neste sábado (16/8), a suspensão dos vistos de visitante para cidadãos da Faixa de Gaza. O órgão afirmou que os documentos serão suspensos enquanto está sendo conduzido "uma revisão completa e minuciosa do processo e dos procedimentos usados para emitir um pequeno número de vistos temporários médico-humanitários nos últimos dias".

A decisão ocorre após a ativista de extrema-direita Laura Loomer afirmar, na rede social X, que refugiados de Gaza "entraram nos Estados Unidos via São Francisco e Houston neste mês". A influenciadora celebrou o anúncio do Departamento de Estado neste sábado (16/8).

All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days. — Department of State (@StateDept) August 16, 2025

"Obrigado, secretário Marco Rubio, pela sua pronta resposta a esta invasão do nosso país por ONGs acusadas de serem pró-Hamas. Espero que todos os cidadãos de Gaza sejam incluídos na proibição de viagens do presidente Trump. Há médicos em outros países. Os EUA não são o melhor hospital do mundo", escreveu Loomer.

A suspensão dos vistos ocorre em meio a continuidade dos ataques israelenses a Faixa de Gaza. A Defesa Civil de Gaza afirmou que pelo menos 23 pessoas morreram na sexta-feira (15/8) devido a disparos de Israel, entre elas 12 que aguardavam ajuda humanitária. Ao menos 1.760 palestinos morreram desde o final de maio na Faixa de Gaza enquanto buscavam ajuda.

