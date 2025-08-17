Três pessoas morrem e oito ficam feridas em tiroteio em Nova York

Um membro do Departamento de Polícia da Cidade de Nova York (NYPD) monta guarda enquanto a polícia investiga um tiroteio no lounge Taste of the City em 17 de agosto de 2025 - (crédito: STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas durante um tiroteio na madrugada deste domingo (17/8) em Nova York, nos Estados Unidos. As vítimas estavam em um clube noturno conhecido como "Taste of the City Lounge", no distrito do Brooklyn.

Segundo o jornal norte-americano NBC News, as pessoas que morreram são três homens, um de 27 anos, um de 35 e o outro de idade ainda não informada. A polícia local informou que mais de um atirador efetuou os disparos, mas até agora ninguém foi preso. A motivação do crime ainda não foi determinada.

Leia também: EUA suspendem vistos de cidadãos da Faixa de Gaza

A chefe da polícia nova-iorquina, a comissária Jessica Tisch, disse que os outros oito feridos foram transferidos para hospitais da região. Os ferimentos não são graves o bastante para representar risco à vida. "É uma coisa terrível o que aconteceu e vamos investigar", afirmou Jessica à NBC News.

Leia também: Zelensky diz que vai se encontrar com Trump em Washington na segunda

Kaz Daughtry, vice-prefeito de segurança publica de Nova York, afirmou, na rede social X, que os detetives do Departamento de Polícia estão trabalhando e não descansarão até que os responsáveis sejam levados à Justiça.

Early this morning, our city was shaken by a tragic shooting incident in Brooklyn, where 11 people were shot, three of them fatally. Our hearts go out to the victims, their families, and the entire community affected by this senseless violence.



The NYPD's world-class detectives… pic.twitter.com/3og1Wp5MxX August 17, 2025

"Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e toda a comunidade afetada por essa violência sem sentido. Embora estejamos enfrentando atualmente o menor número de vítimas e incidentes com tiros na história da cidade de Nova York até o momento, sabemos que mesmo um único ato de violência armada já é demais", destacou Kaz.

