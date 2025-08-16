Zelensky diz que vai se encontrar com Trump em Washington na segunda

Zelensky disse que apoia a proposta de Trump para uma reunião trilateral entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia - (crédito: Ludovic MARIN e Brendan SMIALOWSK/AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira (18/8), em Washington (EUA). O assunto do encontro será o cessar-fogo na guerra no território ucraniano. Zelensky disse que apoia a proposta de Trump para uma reunião trilateral entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia.

Na sexta-feira (15/8), Trump se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin, no Alasca. A conversa durou pouco mais de três horas, mas não houve acordo sobre o cessar-fogo na Ucrânia. "Nós tivemos um encontro extremamente produtivo, e muitos pontos foram acordados. Nós concordamos na maioria dos pontos, eu diria que em relação aos grandes. Não chegamos lá, mas temos uma boa chance de chegar lá", disse Trump sobre o encontro.

Zelensky, que conversou com Trump por ligação neste sábado (16/8), reafirmou que a Ucrânia está disposta a trabalhar com o "máximo empenho para alcançar a paz". "O presidente Trump informou sobre seu encontro com o líder russo e os principais pontos da discussão. É importante que a força dos Estados Unidos tenha impacto no desenvolvimento da situação", destacou o presidente ucraniano.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

"É importante que os europeus estejam envolvidos em todas as etapas para ter garantias de segurança confiáveis, juntamente com os Estados Unidos. Também discutimos sinais positivos do lado americano em relação à participação na garantia da segurança da Ucrânia. Continuamos a coordenar nossas posições com todos os parceiros. Agradeço a todos que estão ajudando", acrescentou Zelensky.

Leia também: Encontro entre Trump e Putin tem aperto de mãos e fotos sorridentes

Zelensky também afirmou que as sanções deveriam ser reforçadas caso não houvesse uma reunião trilateral ou se a Rússia recusasse o fim da guerra. "As sanções são uma ferramenta eficaz. Precisamos garantir a segurança de forma confiável e a longo prazo, com a participação da Europa e dos Estados Unidos. Todas as questões importantes para a Ucrânia devem ser discutidas com a participação da Ucrânia, e nenhuma questão, incluindo as territoriais, pode ser resolvida sem a Ucrânia", citou.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular