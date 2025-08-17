Confrontos eclodem em cidades da Sérvia em nova noite de protestos

Novos confrontos eclodiram no sábado (16/8) entre manifestantes e a polícia de choque na capital sérvia, Belgrado, e em outras cidades, na quinta noite consecutiva de distúrbios.
Na cidade central de Valjevo, onde milhares de pessoas se reuniram para expressar sua indignação contra o partido do presidente de direita Aleksandar Vucic, um pequeno grupo de jovens mascarados atacou e incendiou os escritórios vazios do Partido Progressista no poder.
Posteriormente, enfrentaram a polícia de choque lançando fogos de artifício e pedras, enquanto as autoridades responderam com granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo.
Em Belgrado, confrontos eclodiram depois que a polícia impediu os manifestantes de se dirigirem à sede do partido no poder. Também foram relatados enfrentamentos em Novi Sad, no norte, a segunda maior cidade do país.
A Sérvia vive protestos quase diários desde novembro, após o desabamento do teto de uma estação ferroviária que deixou 16 mortos.
A tragédia se transformou em um símbolo da corrupção arraigada no país dos Bálcãs, com exigências de uma investigação transparente e crescentes apelos por eleições antecipadas. No auge, os protestos chegaram a reunir centenas de milhares de pessoas nas ruas.
