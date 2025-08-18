Zelensky troca moletom por terno em encontro com Trump na Casa Branca

Nesta segunda-feira (18/8), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vestiu um traje formal para o aguardado encontro com o presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O terno preto, embora distinto de seu tradicional uniforme de guerra, mantinha o mesmo espírito: corte austero, linhas sóbrias e inspiração militar, símbolo de um chefe de Estado que ainda conduz um país em combate após mais de três anos de invasão russa.

Em meio a conversas sobre guerra e paz, houve espaço para um momento de leveza no Salão Oval. Ao notar a escolha do traje, o repórter Brian Glenn, da Real America’s Voice, comentou: “Você está fabuloso com esse terno”. Trump completou: “Eu disse a mesma coisa”. Zelensky, bem-humorado, retrucou: “Você está com o mesmo terno. Eu mudei o meu.”

A roupa não foi escolhida ao acaso. A vestimenta havia sido discutida entre autoridades norte-americanas e ucranianas antes da reunião, justamente para evitar o desconforto de fevereiro, quando Zelensky apareceu na Casa Branca com seu moletom verde-militar. Na ocasião, Trump ironizou: “Eu me produzi todo para o encontro, e você vem assim”.

A estilista ucraniana Elvira Gasanova, da marca Damirli, confirmou ao site Politico que o traje era “em estilo militar” e foi decisão pessoal de Zelensky. “Desta vez, o presidente estará de terno, mas a simbologia permanece: ele é o líder de um país em guerra. Cada detalhe importa — aparência, humor, emoções. Ele escolhe a imagem que melhor representa o momento.”

Desde o início da guerra, Zelensky abriu mão do paletó e da gravata. Apareceu quase sempre em camisetas ou moletons verde-oliva, calças de corte reto e botas. O presidente ucraniano prometeu, em 2022, que não voltaria a vestir-se de forma tradicional nem rasparia a barba até a vitória da Ucrânia. A escolha simbólica também funciona como comunicação direta ao Ocidente: a de um presidente “em combate”, em sintonia com um povo que resiste. Ainda assim, o figurino já foi alvo de críticas de aliados de Trump e de membros do Partido Republicano.

Na visita de fevereiro, Glenn questionara em voz alta: “Por que não usa um terno? Você é o chefe de Estado e se recusa a usar um terno”. Zelensky respondeu: “Vou usar um traje depois que a guerra acabar. Talvez algo como o seu. Talvez até melhor.” Desta vez, o mesmo jornalista voltou atrás, pediu desculpas e elogiou o ucraniano. Trump aproveitou a deixa: “Esse aí foi quem te atacou da última vez.”

O reencontro ocorre sob clima tenso. Trump pressiona por um acordo de paz que incluiria concessões territoriais da Ucrânia, inclusive em áreas não ocupadas pela Rússia. Líderes europeus participam das negociações, buscando garantir que a soberania ucraniana não seja posta em risco.