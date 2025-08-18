InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Pescador acha carro em rio e desvenda sumiço de 60 anos

Usando sonar, pescador encontra carro e ajuda a solucionar um caso misterioso de desaparecimento de décadas

O pescador Brody Loch utilizava um sonar quando o equipamento identificou um objeto estranho no fundo do rio - (crédito: Reprodução/CBS)
O pescador Brody Loch utilizava um sonar quando o equipamento identificou um objeto estranho no fundo do rio - (crédito: Reprodução/CBS)

Por Junio Silva — Um dia comum de pescaria acabou de forma inusitada em Minnesota (EUA), com o descobrimento acidental de um carro submerso no Rio Mississippi revelando pistas de um caso de desaparecimento arquivado há quase 60 anos pela polícia. 

O pescador Brody Loch utilizava um sonar quando o equipamento comprado poucos dias antes identificou um objeto estranho no fundo do rio. Ao confirmar que se tratava de um veículo, Brody alertou as autoridades que, na quarta-feira (13/8), retiraram um Buick Electra 1963 das águas.

Dentro do carro, investigadores encontraram os restos mortais de Roy George Benn, desaparecido em setembro de 1967. “Foi 100% sorte”, afirma Brody ao jornal The Guardian. "Se meu amigo não tivesse fisgado aquele peixe, a gente teria continuado descendo o rio e nunca teria encontrado." 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Roy George Benn, com 59 anos à época do desaparecimento e recém viúvo, foi visto pela última vez em 25 de setembro de 1967. Após investigações que não encontraram pistas sobre o caso, Roy foi dado como morto em 1975 e o caso acabou arquivado.

O chefe de polícia local, Brandon Silgjord, afirma que artefatos, peças de roupa e outros itens vão ajudar a preencher as lacunas dessa história. “Muito crédito para o pescador que conseguiu enxergar aquilo e ainda teve a presença de espírito de fazer a denúncia”, declara.

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/08/2025 17:29 / atualizado em 18/08/2025 17:30
x