Pescador acha carro em rio e desvenda sumiço de 60 anos

Por Junio Silva — Um dia comum de pescaria acabou de forma inusitada em Minnesota (EUA), com o descobrimento acidental de um carro submerso no Rio Mississippi revelando pistas de um caso de desaparecimento arquivado há quase 60 anos pela polícia.
O pescador Brody Loch utilizava um sonar quando o equipamento comprado poucos dias antes identificou um objeto estranho no fundo do rio. Ao confirmar que se tratava de um veículo, Brody alertou as autoridades que, na quarta-feira (13/8), retiraram um Buick Electra 1963 das águas.
Dentro do carro, investigadores encontraram os restos mortais de Roy George Benn, desaparecido em setembro de 1967. “Foi 100% sorte”, afirma Brody ao jornal The Guardian. "Se meu amigo não tivesse fisgado aquele peixe, a gente teria continuado descendo o rio e nunca teria encontrado."
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Roy George Benn, com 59 anos à época do desaparecimento e recém viúvo, foi visto pela última vez em 25 de setembro de 1967. Após investigações que não encontraram pistas sobre o caso, Roy foi dado como morto em 1975 e o caso acabou arquivado.
- Leia também: A briga na Índia sobre proibição de alimentar pombos
O chefe de polícia local, Brandon Silgjord, afirma que artefatos, peças de roupa e outros itens vão ajudar a preencher as lacunas dessa história. “Muito crédito para o pescador que conseguiu enxergar aquilo e ainda teve a presença de espírito de fazer a denúncia”, declara.