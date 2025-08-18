InícioMundo
Mundo

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia

Trump em reunião com líderes europeus - (crédito: AFP)
Trump em reunião com líderes europeus - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu nesta segunda-feira (18) a cúpula com líderes europeus na Casa Branca para ligar para seu contraparte russo, Vladimir Putin, em busca de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia.

A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e os dirigentes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, da Comissão Europeia e da Otan, indicou à AFP uma fonte próxima à reunião que pediu anonimato.

Saiba Mais

Por AFP
postado em 18/08/2025 18:59
x