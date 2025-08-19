Filho de princesa da Noruega é acusado por 32 crimes, sendo quatro estupros

Marius Borg Høiby é fruto de relacionamento anterior ao casamento da mãe Mette Marit com o príncipe herdeiro Haakon - (crédito: Håkon Mosvold Larsen/NTB/AFP)

Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa Mette-Marit, da Noruega, foi acusado de quatro estupros e poderá ser condenado a até 10 anos de prisão. A informação foi anunciada pela Procuradoria-Geral na segunda-feira (18/8).

Ao todo, Marius é acusado de 32 crimes. Além dos quatro estupros, ele foi acusado de maus-tratos a pessoas próximas e de gravar imagens sem consentimento. "A pena máxima para os crimes mencionados na acusação é uma condenação de prisão de até dez anos. São atos gravíssimos que podem deixar sequelas duradouras e destruir vidas", citou o procurador-geral da Noruega, Sturla Henriksbø.

Ainda segundo o procurador-geral, Høiby teria estuprado quatro mulheres enquanto elas dormiam. Ele também é acusado de agressões físicas e morais contra a ex-companheira, Nora Haukland, a única identificada pela Procuradoria, entre o verão de 2022 e o outono de 2023.

"Em várias ocasiões, ele teria batido a porta na cara dela, batido a cabeça dela contra a parede e empurrado ela contra a geladeira", acrescentou Henriksbø.

Nascido de um relacionamento anterior ao casamento da mãe Mette Marit com o príncipe herdeiro Haakon, Marius Borg Høiby foi preso em 4 de agosto de 2024 sob suspeita de agredir a companheira.

Em uma declaração pública feita 10 dias após a prisão, ele afirmou ter agido "sob o efeito do álcool e da cocaína após uma discussão", sofrer de "transtornos mentais" e lutar "há muito tempo contra o vício".

Esses fatos desencadearam uma série de outras revelações e denúncias de 16 vítimas, disse o procurador-geral. "O fato de Marius Borg Høiby fazer parte da família real não deve, obviamente, significar que ele será tratado com maior indulgência ou com maior severidade do que se atos semelhantes tivessem sido cometidos por outros", pontuou Henriksbø.

Os quatro estupros pelos quais Borg Høiby é acusado ocorreram em 2018, 2023 e 2024, o último deles após o início da investigação policial.

Com informações da AFP*