TJ e PM renovam acordo de cooperação para fortalecer proteção às mulheres

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sediou, nesta segunda-feira (18/8), a cerimônia de renovação do Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Militar (PMDF). O evento, realizado no Espaço Flamboyant, reuniu autoridades e servidores que integram a rede de proteção às mulheres.

O 1º vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, representando o presidente Waldir Leônico Júnior, destacou a importância da atuação conjunta no enfrentamento à violência doméstica. Ele ressaltou a redução dos índices de feminicídio no DF, atribuída ao trabalho articulado entre diferentes órgãos do Poder Público, e reforçou o compromisso das instituições em proteger mulheres e famílias. “Não podemos admitir que as mulheres continuem sendo vítimas da violência”, afirmou.

O corregedor da Justiça, desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, ressaltou a necessidade de decisões judiciais cautelosas para garantir medidas efetivas de proteção a mulheres, crianças e adolescentes. “É fundamental demonstrar que estamos lado a lado com a PMDF e outros órgãos que promovem a segurança e a valorização da pessoa vulnerável”, declarou.

A juíza auxiliar da 2ª Vice-Presidência do TJDFT, Marília Guedes, enfatizou o impacto positivo da atuação integrada da rede de proteção. Ela destacou o trabalho do Provid na prevenção e acompanhamento de situações de risco, reforçando que a união de esforços fortalece a proteção das vítimas e evita novas violações.

Já a juíza Gislaine Carneiro Campos, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, lembrou os dez anos de parceria entre o TJDFT e o Provid e enalteceu a coragem dos policiais na linha de frente. “São vocês que estão na ponta, salvando vidas, evitando feminicídios e nos fornecendo o olhar especializado necessário para decisões seguras”, disse.

A comandante-geral da PMDF, Ana Paula Habka, reafirmou o compromisso da corporação no combate à violência doméstica. Ela ressaltou que, mesmo majoritariamente masculina, a instituição atua de forma integrada, com homens e mulheres marchando juntos pelo bem comum.

O ato simbólico de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica pelo desembargador Belinati marcou oficialmente a renovação do compromisso institucional do TJDFT em fortalecer a rede de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar.

Estiveram presentes na solenidade as juízas Fabriziane Zapata e Luciana Rocha; os juízes auxiliares da Corregedoria, Caio Brucoli, Monize Marques e João Marcos Guimarães Silva; a Tenente-Coronel Renata Braz das Neves; além de servidores civis e militares.

Com informações do TJDFT