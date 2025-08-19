Igreja é transportada por 5 km para abrir espaço a mina de ferro

Uma igreja histórica de madeira vermelha de Kiruna, no norte da Suécia, começou a ser transferida nesta terça-feira (19/8) para uma nova localização devido à expansão de uma mina de ferro. Transportado em reboques especiais, o templo luterano de 672 toneladas, inaugurado em 1912, é deslocado de maneira lenta, ao ritmo de meio quilômetro por hora.
A igreja vai demorar dois dias para chegar ao novo local, que fica a 5 quilômetros de distância. O deslocamento do templo foi abençoado pelo bispo Åsa Nyström e pela vigária Lena Tjärnberg.
Para transferir a igreja, as autoridades elaboraram uma operação logística complexa, que acontece diante dos olhares de mais de 10 mil pessoas atrás de barreiras de segurança.
Para preparar a transferência, o terreno ao redor da igreja foi escavado, o que permitiu o posicionamento de grandes vigas amarelas por baixo para poder levantá-la com macacos hidráulicos e colocá-la sobre os reboques.
Todo o centro de Kiruna, que conta com uma população de 18 mil habitantes, está sendo transferido devido à gigantesca mina de ferro da empresa LKAB. As operações de escavação, cada vez mais profundas ao longo dos anos, enfraqueceram o terreno, aumentando o risco de desabamento em algumas áreas da cidade.
“A mudança da Igreja de Kiruna, um edifício de tamanha dignidade, é um evento histórico tanto para Kiruna quanto para todo o país. Sempre foi um porto seguro e uma bela estrutura da qual todos nos orgulhamos. Estamos felizes em poder oferecer um novo local fantástico perto do novo centro da cidade de Kiruna, onde o edifício poderá continuar a brilhar. Será incrivelmente emocionante acompanhar a mudança da igreja”, afirma Mats Taaveniku, presidente do Conselho Municipal de Kiruna.
Com informações da AFP*
