Igreja é transportada por 5 km para abrir espaço a mina de ferro

Trabalhadores usam reboques de plataforma com controle remoto e 224 rodas no total para mover a Igreja de madeira de Kiruna, em Kiruna, Suécia, em 19 de agosto de 2025 - (crédito: Jonathan NACKSTRAND/AFP)

Uma igreja histórica de madeira vermelha de Kiruna, no norte da Suécia, começou a ser transferida nesta terça-feira (19/8) para uma nova localização devido à expansão de uma mina de ferro. Transportado em reboques especiais, o templo luterano de 672 toneladas, inaugurado em 1912, é deslocado de maneira lenta, ao ritmo de meio quilômetro por hora.

A igreja vai demorar dois dias para chegar ao novo local, que fica a 5 quilômetros de distância. O deslocamento do templo foi abençoado pelo bispo Åsa Nyström e pela vigária Lena Tjärnberg.

Para transferir a igreja, as autoridades elaboraram uma operação logística complexa, que acontece diante dos olhares de mais de 10 mil pessoas atrás de barreiras de segurança.



















Para preparar a transferência, o terreno ao redor da igreja foi escavado, o que permitiu o posicionamento de grandes vigas amarelas por baixo para poder levantá-la com macacos hidráulicos e colocá-la sobre os reboques.

Todo o centro de Kiruna, que conta com uma população de 18 mil habitantes, está sendo transferido devido à gigantesca mina de ferro da empresa LKAB. As operações de escavação, cada vez mais profundas ao longo dos anos, enfraqueceram o terreno, aumentando o risco de desabamento em algumas áreas da cidade.

“A mudança da Igreja de Kiruna, um edifício de tamanha dignidade, é um evento histórico tanto para Kiruna quanto para todo o país. Sempre foi um porto seguro e uma bela estrutura da qual todos nos orgulhamos. Estamos felizes em poder oferecer um novo local fantástico perto do novo centro da cidade de Kiruna, onde o edifício poderá continuar a brilhar. Será incrivelmente emocionante acompanhar a mudança da igreja”, afirma Mats Taaveniku, presidente do Conselho Municipal de Kiruna.



Com informações da AFP*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular