Bola de fogo cruza o céu do Japão e surpreende moradores; veja

Um clarão intenso chamou a atenção dos moradores das regiões sul e oeste do Japão, na noite de terça-feira (19/8). Um meteoro de grande brilho, conhecido como “bola de fogo”, cruzou o céu por volta das 23h (horário local) e foi registrado em diversos vídeos que rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

O fenômeno iluminou cidades inteiras por alguns segundos, transformando a noite em dia. “Uma luz branca que eu nunca tinha visto antes desceu de cima e iluminou as casas ao redor. Por um instante parecia claro como o dia”, relatou Yoshihiko Hamahata à emissora pública NHK.

De acordo com o astrônomo Toshihisa Maeda, diretor do Museu Espacial de Sendai, em Kagoshima, essas ocorrências acontecem quando fragmentos de asteroides, poeira espacial ou outros corpos celestes entram na atmosfera terrestre em alta velocidade. O atrito provoca a queima do material, gerando o clarão intenso que pode ser visto a olho nu.

“Era, sem dúvida, uma bola de fogo. A luminosidade chegou a se comparar à luz da Lua. Existe a possibilidade de que parte do meteoro tenha caído no oceano como meteorito”, explicou Maeda, destacando ainda que algumas testemunhas relataram ter sentido vibrações no ar durante a passagem.

A Agência Meteorológica do Japão informou que, até o momento, não há confirmação de que fragmentos tenham atingido o solo. A hipótese mais provável é que o meteoro tenha se desintegrado completamente antes de alcançar a superfície, algo comum em fenômenos dessa natureza.

Embora eventos como o registrado seja relativamente raro, especialistas lembram que a Terra é constantemente bombardeada por pequenos fragmentos espaciais. A maioria, porém, se desintegra na atmosfera sem causar danos.

Veja o vídeo