Juiz "mais gentil do mundo" morre aos 88 anos

O juiz norte-americano Frank Caprio, famoso por protagonizar o reality show judicial Caught in Providence, morreu nesta quarta-feira (20/8), aos 88 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas diagnosticado em 2023. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais do magistrado.

No comunicado, a família ressaltou que ele era "amado em todo o mundo por sua profunda compaixão, humildade e fé inabalável na bondade das pessoas", além de ser "um exemplo de humanidade".

“É com profunda tristeza que anuncio que meu pai, o juiz Frank Caprio, faleceu hoje, cercado por sua família e amigos, após uma longa e corajosa batalha contra o câncer de pâncreas”, declarou seu filho, David Caprio, em um vídeo publicado no perfil oficial do pai no Instagram.

Nascido em 1936, Caprio teve uma longa carreira no Direito, atuando como advogado por quase 40 anos. Aposentou-se em 2023. Ganhou projeção internacional ao comandar o Caught in Providence, programa que mostrava audiências de casos de infrações leves no trânsito e ficou marcado pela postura humanizada e empática do juiz. Entre os momentos mais lembrados do programa, estão decisões em que Caprio dispensava multas de famílias em dificuldades ou pedia a crianças que ajudassem a decidir punições de seus pais.

Sua abordagem o tornou popular nas redes sociais, onde acumulava milhões de seguidores e era carinhosamente apelidado de “o juiz mais gentil do mundo”. Na terça-feira (19), um dia antes de sua morte, ele publicou um vídeo de um leito hospitalar pedindo orações após um agravamento em seu estado de saúde.

O governador de Rhode Island, Dan McKee, lamentou a morte e destacou a importância do juiz: “Frank Caprio foi mais do que um jurista — foi um símbolo de empatia no tribunal, mostrando-nos o que é possível quando a justiça é temperada com humanidade”. Em homenagem, McKee determinou que as bandeiras do estado fossem hasteadas a meio mastro.

*Com informações da Agência France-Press