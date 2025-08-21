Morre Brent Hinds, ex-guitarrista e cofundador do Mastodon, aos 51 anos

Hinds deixou o Mastodon em março de 2025, após 25 anos de trajetória musical - (crédito: Reprodução / Instagram)

William Brent Hinds, ex-guitarrista e cofundador da banda de heavy metal Mastodon, morreu em um acidente de moto na noite desta quarta-feira (20/8). O músico de 51 anos dirigia uma Harley Davidson quando o motorista de um SUV o atingiu. As informações são do jornal local norte-americano Atlanta News First.

O acidente foi no cruzamento da via Memorial Drive com a Boulevard, em Cambridge (Massachusetts, EUA). A tragédia é investigada pelas autoridades.

Hinds deixou o Mastodon em março de 2025, após 25 anos de trajetória musical conjunta. Na época, o grupo comunicou uma separação acordada. “Estamos profundamente orgulhosos e agradecidos pela música e história que compartilhamos e desejamos a ele sucesso e felicidade em seus futuros projetos. Continuamos inspirados e animados para seguir para os fãs nesta nova fase”, anunciaram. No entanto, no início de agosto, Hinds declarou nas redes sociais que foi expulso.

A banda lamentou a morte em comunicado nas redes sociais: "Estamos em um estado de tristeza e pesar imensuráveis. Na noite passada, Brent Hinds morreu em resultado de um trágico acidente, estamos de coração partido, em choque, e ainda tentando processar a perda desta força criativa com quem compartilhamos tantos triunfos, marcos e a criação de uma música que tocou o coração de tantas pessoas. Nossos corações estão com os familiares, amigos e fãs de Brent. Neste momento, pedimos respeito à privacidade de todos durante esse período difícil".

Desde 1999, Hinds integrou o Mastodon como guitarrista e vocalista, ao lado de Troy Sanders, Brann Dailor e Bill Kelliher. Nesse período, a banda lançou oito álbuns de estúdio, de Remission (2002) a Hushed And Grim (2021), alcançou nove posições na Billboard 200 e recebeu seis indicações ao Grammy, conquistando o prêmio de Melhor Performance de Metal com a música Sultan’s Curse (2018).

Após sua saída, Hinds se apresentou em março com seu grupo Fiend Without A Face em Atlanta. Nos shows deste ano, o Mastodon contou com o guitarrista canadense Nick Johnston, conhecido por trabalhos solo e colaborações com Polyphia, Guthrie Govan e Periphery, além de Ben Eller, para substituir Hinds em festivais. A banda abriu o festival de despedida do Black Sabbath em julho, o Back to the Beginning.

Crack The Skye (2009), quarto álbum de estúdio do Mastodon e amplamente aclamado no cenário do metal progressivo, é uma homenagem a Skye Dailor, irmã do baterista e vocalista Brann Dailor. Skye tirou a própria vida em 1990, aos 14 anos, conforme relatado por Dailor em entrevista à MTV. O título do disco é uma adaptação da expressão “Crack The Sky”, que pode ser traduzida como “rachar o céu” ou “quebrar o céu”.

Já o ep Cold Dark Place (2017) é totalmente feito de composições autorais de Hinds, que trazem influências do artista fora do meio do metal. A morte de Hinds encerra um capítulo importante da história do Mastodon e do metal contemporâneo.