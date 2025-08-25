Embarcação não aguenta o peso e turistas acabam na água em Veneza

Turistas e condudor tiveram de se agarrar aos barcos atracados ou a grades de janelas para retornarem à superfície - (crédito: Reprodução Instagram)

Um grupo de turistas precisou ser resgatado no canal Rio dei Greci, em Veneza (Itália). O susto aconteceu nesse domingo (24/8), quando a gôndola em que o grupo fazia um passeio não suportou o peso e virou. Testemunhas afirmam que tudo começou com uma tentativa de selfie.

No vídeo, publicado na página do Instagram “Venezia non è Disneyland” (Veneza não é a Disneylândia), tanto o grupo de turistas quanto o gondoleiro que conduzia a embarcação são vistos sendo retirados das águas.

Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu quando o grupo se amontoou em um lado da gôndola para tirar uma selfie. Os tradicionais barcos à remo de Veneza são conhecidos por serem sensíveis ao peso e ao movimento no interior.

Os turistas estavam navegando em um canal interno da cidade lagunar, onde não há risco de afogamento. Assim, os envolvidos tiveram de se agarrar aos barcos atracados ou a grades de janelas dos prédios no nível da água para retornarem à superfície.