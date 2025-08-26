ONU alerta sobre aumento de apostas ilegais durante Copa do Mundo de 2026

Grupos do crime organizado estão por trás dessa prática e do risco de manipulação - (crédito: Josh Appel/Unsplash)

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) alertou nesta terça-feira (26) sobre o aumento das apostas ilegais antes da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Grupos do crime organizado estão por trás dessa prática e do risco de manipulação, afirmou a agência, que está treinando autoridades dos três países no uso de ferramentas contra esses crimes na Cidade do México.

Juntamente com o "crescimento econômico e a festa (...), haverá também sérios riscos", como a "manipulação da competição e apostas ilegais, frequentemente ligadas ao crime organizado", disse Ronan O'Laoire, chefe do Programa do UNODC para a Proteção do Esporte contra a Corrupção e o Crime, na abertura do seminário.

Leia também: Os países que têm as maiores reservas de petróleo da Terra

O UNODC prevê especificamente um "crescimento dos mercados de apostas ilegais". E, embora seja difícil quantificá-los, "estima-se que possam superar os legais em tamanho e escopo", afirmou a agência da ONU em um comunicado.

O Escritório também prevê um "aumento acentuado" nas apostas legais durante a Copa do Mundo, com base nos quase US$ 35 bilhões (cerca de R$ 190 bilhões pela cotação atual) apostados durante a edição anterior, o Mundial do Catar-2022.

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) projeta que o país latino-americano receberá um montante que deve chegar a US$ 3 bilhões (R$ 16,3 bilhões) pela Copa do Mundo, que terá 13 partidas espalhadas por Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

O Mundial será disputado pela primeira vez em três países entre 11 de junho e 19 de julho, com um total de 48 seleções.