Os países que têm as maiores reservas de petróleo da Terra

O petróleo permanece como um dos recursos energéticos mais importantes do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a Venezuela ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de reservas de petróleo, com 303,8 bilhões de barris. Em seguida, vêm a Arábia Saudita, com 297,5 bilhões, e o Canadá, em terceiro, com 168,1 bilhões.
Os dados do IBP, divulgados ainda em 2020, mostram que entre os dez primeiros colocados, a maioria está localizada no Oriente Médio, reforçando a importância da região. O Irã (157,8 bilhões), o Iraque (145 bilhões), a Rússia (107,8 bilhões) e o Kuwait (101,5 bilhões) completam a lista dos países com reservas superiores a 100 bilhões de barris.
Na sequência aparecem os Emirados Árabes Unidos (97,8 bilhões), os Estados Unidos (68,8 bilhões) e a Líbia (48,4 bilhões), fechando o top 10.
O Brasil no ranking
Com 11,9 bilhões de barris em reservas comprovadas, o Brasil ocupa a 16ª posição global. Embora não esteja entre os dez países com maiores reservas, o Brasil tem se destacado nos últimos anos pela exploração do pré-sal, o que confere ao país uma posição estratégica no fornecimento de petróleo a médio e longo prazo.
Além do tamanho das reservas, fatores como tecnologia de exploração, custos de produção e políticas energéticas nacionais afetam diretamente a importância de cada país no cenário global.
Veja o ranking completo publicado pelo IBP em 2020
- Venezuela - 303,8
- Arábia Saudita - 297,5
- Canadá - 168,1
- Irá - 157,8
- Iraque - 145,0
- Rússia - 107,8
- kwait - 101,5
- Emirados Árabes Unidos - 97,8
- Estados Unidos da América - 68,8
- Líbia - 48,4
- Nigéria - 36,9
- Cazaquistão - 30,0
- China - 26,0
- Catar - 25,2
- Argélia - 12,2
- Brasil - 11,9
O que é o petróleo?
- Origem: formado pela decomposição de matéria orgânica (plantas e animais marinhos) ao longo de milhões de anos.
- Composição: mistura de hidrocarbonetos (carbono + hidrogênio).
- Energia: principal fonte de combustíveis como gasolina, diesel, gás liquefeito e querosene.
- Indústria: base para a produção de plásticos, borrachas, fertilizantes, solventes, cosméticos, medicamentos e asfalto.
- Economia: um dos recursos mais valiosos e estratégicos do mundo, influenciando mercados e políticas globais.
- Extração: retirado de reservatórios subterrâneos ou submarinos por perfuração.
- Impactos ambientais: poluição (causada pela queima de combustíveis fósseis e consequente emissão de gases do efeito estufa) e riscos de desastres como vazamentos de óleo.
- Não renovável: leva milhões de anos para se formar, e as reservas são finitas.
