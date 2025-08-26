Os países que têm as maiores reservas de petróleo da Terra

O petróleo permanece como um dos recursos energéticos mais importantes do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a Venezuela ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de reservas de petróleo, com 303,8 bilhões de barris. Em seguida, vêm a Arábia Saudita, com 297,5 bilhões, e o Canadá, em terceiro, com 168,1 bilhões.

Os dados do IBP, divulgados ainda em 2020, mostram que entre os dez primeiros colocados, a maioria está localizada no Oriente Médio, reforçando a importância da região. O Irã (157,8 bilhões), o Iraque (145 bilhões), a Rússia (107,8 bilhões) e o Kuwait (101,5 bilhões) completam a lista dos países com reservas superiores a 100 bilhões de barris.

Na sequência aparecem os Emirados Árabes Unidos (97,8 bilhões), os Estados Unidos (68,8 bilhões) e a Líbia (48,4 bilhões), fechando o top 10.

O Brasil no ranking

Com 11,9 bilhões de barris em reservas comprovadas, o Brasil ocupa a 16ª posição global. Embora não esteja entre os dez países com maiores reservas, o Brasil tem se destacado nos últimos anos pela exploração do pré-sal, o que confere ao país uma posição estratégica no fornecimento de petróleo a médio e longo prazo.

Além do tamanho das reservas, fatores como tecnologia de exploração, custos de produção e políticas energéticas nacionais afetam diretamente a importância de cada país no cenário global.

Veja o ranking completo publicado pelo IBP em 2020

Venezuela - 303,8

Arábia Saudita - 297,5

Canadá - 168,1

Irá - 157,8

Iraque - 145,0

Rússia - 107,8

kwait - 101,5

Emirados Árabes Unidos - 97,8

Estados Unidos da América - 68,8

Líbia - 48,4

Nigéria - 36,9

Cazaquistão - 30,0

China - 26,0

Catar - 25,2

Argélia - 12,2

Brasil - 11,9



O que é o petróleo?

Origem: formado pela decomposição de matéria orgânica (plantas e animais marinhos) ao longo de milhões de anos.

Composição: mistura de hidrocarbonetos (carbono + hidrogênio).

Energia: principal fonte de combustíveis como gasolina, diesel, gás liquefeito e querosene.

Indústria: base para a produção de plásticos, borrachas, fertilizantes, solventes, cosméticos, medicamentos e asfalto.

Economia: um dos recursos mais valiosos e estratégicos do mundo, influenciando mercados e políticas globais.

Extração: retirado de reservatórios subterrâneos ou submarinos por perfuração.

Impactos ambientais: poluição (causada pela queima de combustíveis fósseis e consequente emissão de gases do efeito estufa) e riscos de desastres como vazamentos de óleo.

Não renovável: leva milhões de anos para se formar, e as reservas são finitas.



