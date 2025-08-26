Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel de luxo na Grécia

Um jovem brasileiro foi encontrado morto em uma piscina privativa no último sábado (23/8), na região de Ornos, em Mykonos, na Grécia. A vítima foi identificada como Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos.
De acordo com o jornal grego ProtoThema, Yago e outro brasileiro, Ryan Silveira, de 23 anos, estavam hospedados em um hotel da região. Eles foram encontrados inconscientes dentro da piscina por uma funcionária da limpeza, que estranhou a água escorrendo da varanda para o andar inferior.
No local, os dois jovens estavam submersos. Yago não resistiu e teve a morte constatada ainda no hotel. Ryan apresentava sinais vitais e foi levado de ambulância para um hospital, onde permanece internado.
Ainda segundo a imprensa grega, autoridades encontraram no quarto uma seringa de plástico e quatro sachês com pó branco, que estão sendo analisados para verificar se se tratam de substâncias entorpecentes. O corpo de Yago passará por autópsia para determinar a causa exata da morte.
Pelas redes sociais, Érica Ursoli, mãe de Ryan, atualizou o estado de saúde do filho. “Gostaria de pedir encarecidamente que parem de vincular notícias falsas sobre o estado de saúde do meu filho. Ele já está fora de perigo, consciente e falando normalmente. Em breve sairá do hospital”, afirmou.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Atenas, afirmou ter ciência do caso e estar prestando assistência consular devida. E complementou: "O Ministério das Relações Exteriores não divulga informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares e tampouco fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros."
O Correio entrou em contato com Thamyris Campos, irmã de Yago, e segue aberto a futuras manifestações.
