Youtuber desaparece após ser arrastado por correnteza

Ainda não há informações se o corpo de Sagar Tudu foi encontrado. Incidente aconteceu na Cachoeira Duduma, no leste da Índia - (crédito: Reprodução X)

Uma tentativa de filmagem terminou de forma trágica na Cachoeira Duduma, em Odisha, leste da Índia. O youtuber Sagar Tudu foi arrastado pela correnteza e desapareceu enquanto tentava filmar um vídeo com drone, no último sábado (23/8).

No vídeo que viralizou nas redes sociais indianas, o youtuber de 22 anos é visto cercado por torrentes de águas vindas do Rio Machkund. Enquanto os espectadores tentam jogar uma corda para Sagar, a correnteza o arrasta e ele desaparece.

Veja o vídeo:

— Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) August 27, 2025

Segundo relatos, o nível da água subiu rapidamente após fortes chuvas. Uma busca foi feita logo após o incidente, segundo as autoridades indianas. Policiais, bombeiros, membros da Força Estadual de Resposta a Desastres e moradores locais se uniram para tentar encontrar Sagar.

No último domingo (24), uma bolsa com os equipamentos do youtuber foi encontrada por uma equipe de resgate. Ainda não há informações se o corpo de Sagar Tudu foi encontrado.