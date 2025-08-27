Noivado de Taylor Swift faz professor cancelar aula: "Não consigo me concentrar" 

Professor do departamento de Comunicação e Informação da instituição americana, Matthew ainda diz ter cancelado uma prova por conta do ocorrido - (crédito: Reprodução / Instagram)

O professor Matthew Pittman, da Universidade do Tennessee, viralizou nas redes sociais ao interromper uma aula em decorrência do anúncio de noivado de Taylor Swift. Na última terça-feira (26/8), a cantora confirmou que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce.

Professor do departamento de Comunicação e Informação da instituição americana, Matthew ainda diz ter cancelado uma prova por conta do ocorrido. O teste, inclusive, já tinha data marcada. Um vídeo responsável por registrar o momento já acumula 4,4 milhões de visualizações no Instagram.

Veja:

Como justificativa, o educador afirmou que todos precisaram "processar a informação". "Taylor e Travis acabaram de ficar noivos. Por causa dessa informação, eu não consigo me concentrar. Vocês também não conseguem. A aula está cancelada. Podem ir embora. Nós precisamos processar essa informação", afirmou. O anúncio gerou entusiasmo por parte dos alunos.

Nas redes, internautas se divertiram com o ocorrido. "Obrigada por entender a seriedade disso", disse uma pessoa. Responsável por pesquisar influência social, cognição e redes sociais, Pittman também trabalha com análises do engajamento do ponto de vista da publicidade e de relações públicas.