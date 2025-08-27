InícioMundo
Noivado de Taylor Swift faz professor cancelar aula: "Não consigo me concentrar" 

Matthew Pittman, da Universidade do Tennessee, viralizou nas redes sociais ao decretar que alunos poderiam ir embora mais cedo após anúncio da cantora

Professor do departamento de Comunicação e Informação da instituição americana, Matthew ainda diz ter cancelado uma prova por conta do ocorrido - (crédito: Reprodução / Instagram)
O professor Matthew Pittman, da Universidade do Tennessee, viralizou nas redes sociais ao interromper uma aula em decorrência do anúncio de noivado de Taylor Swift. Na última terça-feira (26/8), a cantora confirmou que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce.  

Professor do departamento de Comunicação e Informação da instituição americana, Matthew ainda diz ter cancelado uma prova por conta do ocorrido. O teste, inclusive, já tinha data marcada. Um vídeo responsável por registrar o momento já acumula 4,4 milhões de visualizações no Instagram.  

Como justificativa, o educador afirmou que todos precisaram "processar a informação". "Taylor e Travis acabaram de ficar noivos. Por causa dessa informação, eu não consigo me concentrar. Vocês também não conseguem. A aula está cancelada. Podem ir embora. Nós precisamos processar essa informação", afirmou. O anúncio gerou entusiasmo por parte dos alunos. 

Nas redes, internautas se divertiram com o ocorrido. "Obrigada por entender a seriedade disso", disse uma pessoa. Responsável por pesquisar influência social, cognição e redes sociais, Pittman também trabalha com análises do engajamento do ponto de vista da publicidade e de relações públicas. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 27/08/2025 18:36 / atualizado em 27/08/2025 18:37
