Israel confirma a morte de porta-voz do braço armado de Hamas

O Hamas não comentou a informação. - (crédito: AFP)

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou neste domingo (31/8) que o porta-voz das Brigadas Ezedin al Qasam, o braço armado do movimento palestino Hamas, foi "eliminado" em Gaza em um ataque do Exército do país.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O porta-voz terrorista do Hamas, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza e se uniu a outros (indivíduos) eliminados do eixo do mal do Irã, do Líbano e do Iêmen nas profundezas do inferno", afirmou Katz em sua conta na rede social X.

Leia também: Oriente Médio: Militar brasileiro morre no sul da Faixa de Gaza



O Hamas não comentou a informação.

Leia também: Estados Unidos negam vistos a 80 palestinos, incluindo Abbas, para reunião da ONU