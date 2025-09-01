Maduro: Venezuela está pronta para "luta armada" em caso de invasão pelos EUA

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assegurou, nesta segunda-feira (1º/9), que está preparado para passar à "luta armada" caso seu país seja invadido pelos Estados Unidos, após a mobilização militar anunciada por Washington nas águas do Caribe, que a Venezuela considera uma "ameaça".
"Nós estamos em um período especial de preparação máxima. E em qualquer circunstância, vamos garantir o funcionamento do país", disse Maduro à jornalistas.
"Se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela", acrescentou.
Saiba Mais
postado em 01/09/2025 15:36