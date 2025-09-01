Britânica é morta no Camboja após envolvimento em triângulo amoroso

Jessica Hopkins, de 34 anos, foi assassinada com vários golpes de faca no Camboja, depois de se envolver num triângulo amoroso. Segundo informações oficiais da polícia do país, a autora do crime seria Kididila Ngada Glodie, de 33 anos, sendo presa algumas horas após o crime.
O corpo da vítima foi encontrado com múltiplas facadas num parque popular da região na sexta-feira (29/8). A suspeita do crime foi presa 24 horas depois em um salão de beleza.
Segundo as investigações da polícia, Kididila enxergaria a britânica como uma rival sentimental e, por isso, teria cometido o crime. O nome da terceira pessoa envolvida no triângulo amoroso não foi divulgado.
“Ela não merecia essa morte horrível e brutal (não que alguém mereça) e eu lamento profundamente por ela. Estou com o coração partido por ela, por seus entes queridos e por todos aqueles cujas vidas ela tocou. Um fim brutal e sem sentido para uma pessoa verdadeiramente boa”, declarou um britânico que vive no Camboja, segundo o The Sun.
Detalhes do caso
-
Vítima: Jessica Hopkins, de 34 anos, cidadã britânica.
-
Local do crime: Um parque público no Camboja.
-
Causa da morte: Múltiplas facadas.
-
Suspeita: Kididila Ngada Glodie, de 33 anos, presa 24 horas após o crime em um salão de beleza.
-
Motivação: A polícia cambojana investiga o crime como um assassinato passional, motivado por um triângulo amoroso. A suspeita via a vítima como uma rival.
-
Repercussão: A morte de Jessica causou grande comoção, sendo descrita por um amigo como "brutal e sem sentido". As redes sociais da vítima mostravam seu gosto por viagens e aventuras, como paraquedismo e mergulho.
