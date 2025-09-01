Britânica é morta no Camboja após envolvimento em triângulo amoroso

Segundo as investigações da polícia, Kididila enxergaria a britânica como uma rival sentimental e por isso, teria cometido o crime - (crédito: Phnom Penh Police/Facebook)

Jessica Hopkins, de 34 anos, foi assassinada com vários golpes de faca no Camboja, depois de se envolver num triângulo amoroso. Segundo informações oficiais da polícia do país, a autora do crime seria Kididila Ngada Glodie, de 33 anos, sendo presa algumas horas após o crime.

O corpo da vítima foi encontrado com múltiplas facadas num parque popular da região na sexta-feira (29/8). A suspeita do crime foi presa 24 horas depois em um salão de beleza.

Segundo as investigações da polícia, Kididila enxergaria a britânica como uma rival sentimental e, por isso, teria cometido o crime. O nome da terceira pessoa envolvida no triângulo amoroso não foi divulgado.

“Ela não merecia essa morte horrível e brutal (não que alguém mereça) e eu lamento profundamente por ela. Estou com o coração partido por ela, por seus entes queridos e por todos aqueles cujas vidas ela tocou. Um fim brutal e sem sentido para uma pessoa verdadeiramente boa”, declarou um britânico que vive no Camboja, segundo o The Sun.

Detalhes do caso

Vítima : Jessica Hopkins , de 34 anos, cidadã britânica.

Local do crime : Um parque público no Camboja.

Causa da morte : Múltiplas facadas.

Suspeita : Kididila Ngada Glodie, de 33 anos, presa 24 horas após o crime em um salão de beleza.

Motivação : A polícia cambojana investiga o crime como um assassinato passional, motivado por um triângulo amoroso. A suspeita via a vítima como uma rival.

Repercussão: A morte de Jessica causou grande comoção, sendo descrita por um amigo como "brutal e sem sentido". As redes sociais da vítima mostravam seu gosto por viagens e aventuras, como paraquedismo e mergulho.