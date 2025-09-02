Turista espanhol joga cerveja dentro de tromba de elefante durante safári

Um turista espanhol causou revolta na internet ao derramar cerveja dentro da tromba de um elefante durante um safári na reserva Ol Jogi Conservancy, no Quênia. As imagens, que rapidamente se tornaram virais, mostram o homem bebendo uma lata de Tusker, cerveja popular no país, antes de oferecer o restante da bebida ao animal.

No vídeo, postado no Instagram, ele fez um trocadilho com o nome da bebida e a palavra "tusk" (presa de animal, em inglês), escrevendo: "Just a tusker with a tusked friend" ("Apenas uma Tusker com um amigo de presas"). A BBC confirmou a autenticidade do vídeo, que foi posteriormente excluído devido à repercussão negativa.

Bupa é um elefante macho bem conhecido na reserva. Ele foi resgatado em 1989, ainda jovem, após ser caçado no Zimbábue e é conhecido por ter uma presa danificada.

O santuário confirmou que o incidente, ocorrido no ano passado, foi considerado "inaceitável, perigoso e totalmente contrário aos nossos valores".

O turista, que se descreve como "viciado em adrenalina", também publicou vídeos em que aparece alimentando rinocerontes em outra reserva, o que é uma violação das normas de segurança.

Em entrevista à BBC, a bióloga Winnie Kiiru alertou sobre o risco, tanto para o animal quanto para o visitante. "Cerca de 95% dos elefantes no Quênia são selvagens, e é errado publicar em redes sociais conteúdos que passem a impressão de que qualquer pessoa pode se aproximar deles e alimentá-los."



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

