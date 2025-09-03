Trabalhador da Petrobras morre em acidente na Coreia do Sul

Rodrigo Reis morreu em um acidente durante as obras na plataforma P-79, em Geoje, na Coreia do Sul - (crédito: Divulgação/Petrobras)

Rodrigo Reis, funcionário da Petrobras, morreu na segunda-feira (2/9) em um acidente durante as obras na plataforma P-79, em Geoje, na Coreia do Sul. O trabalhador acompanhava um teste de carga do sistema e caiu no mar após o colapso da estrutura. Apesar dos esforços de resgate e das tentativas de reanimação, ele morreu no local.

A Petrobras lamentou a morte do funcionário e informou que está realizando toda assistência aos familiares. "Outros dois trabalhadores de empresas locais ficaram feridos sem gravidade, foram atendidos pela equipe médica e liberados. A companhia já formou uma comissão para investigar as causas do ocorrido", disse.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) se solidarizou com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Rodrigo, e colocou-se à disposição para prestar todo o apoio necessário.

“É inadmissível que um trabalhador saia de casa para vender sua força de trabalho e não volte para sua família. A maior empresa do Brasil não pode continuar marcando sua história com tragédias. Cada vida perdida é uma ferida aberta que não podemos aceitar”, disse Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP.

A Federação chamou a atenção para a necessidade de "total transparência na apuração do acidente, com participação efetiva das representações sindicais, de modo a identificar as causas, corrigir falhas e evitar que tragédias como esta se repitam".

"A Federação seguirá acompanhando de perto as providências adotadas pela Petrobrás junto às autoridades locais e à comissão de investigação anunciada pela empresa. Mais do que nunca, reafirmamos que a vida dos trabalhadores deve estar acima de qualquer meta ou cronograma de produção", destacou a FUP.

Veja a nota da Petrobras na íntegra:

