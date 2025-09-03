InícioMundo
Criança é atacada por tubarão enquanto nadava em águas rasas

Após receber alta, criança precisou ser internada novamente por conta de uma infecção causada pela mordida

Menina foi levada ao hospital e recebeu 13 pontos no ferimento. - (crédito: KWTX)
Uma garota de 8 anos de idade foi atacada por um tubarão em águas rasas enquanto aproveitava o mar no estado do Texas, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no último sábado (30/8), na praia da cidade de Galveston. 

De acordo com informações da emissora americana KWTX, a criança, identificada como Harper Ochoa, curtia férias em família na praia. A menina brincava na água quando sentiu a boca do animal agarrar na perna direita dela. 

A mãe da vítima, Christa Ochoa, diz que a menina gritou por socorro e o tubarão fugiu. A equipe de resgate a tirou da água e era possível ver o ferimento aberto causado pela mordida. "Era muito sangue que. Foi difícil dizer o que estava acontecendo", disse a mãe em entrevista à KWTX.

Em um primeiro momento, a família e os socorristas acreditavam se tratar de uma arraia — até mesmo pela pouca profundidade do mar na área do acidente —, mas depois identificaram as marcas de dente do tubarão. A espécie do animal não foi identificada. 

A menina foi levada ao hospital, recebeu 13 pontos no ferimento e foi liberada para se recuperar em casa. No entanto, ela voltou a ser internada na segunda-feira (1°/9), em decorrência de uma infecção causada pelo ferimento.

A garota segue internada e recebe tratamento com antibióticos. 

