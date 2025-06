Arcebispo de Brasília tem encontro com o papa Leão XIV no Vaticano - (crédito: Reprodução/Instagram)

O arcebispo de Brasília, o cardeal Paulo Cezar Costa, encontrou-se com o papa Leão XIV, durante as celebrações do Jubileu dos Bispos, na quarta-feira (25/6). A celebração faz parte das atividades do Ano Jubilar, cujo tema é “Peregrinos da Esperança”, no Vaticano. Costa participou do conclave que elegeu, em maio, o novo pontífice, após a morte do papa Francisco.

Aproximadamente 400 bispos de mais de 50 países participaram do evento que contou com uma peregrinação até a Porta Santa da Basílica de São Pedro. Após a caminhada simbólica, os prelados celebraram a Santa Missa e, em seguida, ouviram o pronunciamento do Santo Padre. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a delegação brasileira contou cerca de 30 bispos.

Durante o discurso, o Leão XIV ressaltou as virtudes essenciais do ministério episcopal. “O bispo é testemunha de esperança, com uma vida firmemente ancorada em Deus e totalmente dedicada ao serviço da Igreja. É também o princípio visível de unidade na Igreja particular que lhe foi confiada”, afirmou o pontífice.

Na terça-feira (24/6), o arcebispo de Brasília presidiu a missa da solenidade da natividade de São João Batista, na Basílica de San Lorenzo in Damaso, em Roma. A celebração marcou o Jubileu dos Seminaristas, que ocorreu nos dias 23 e 24 de junho e reuniu candidatos ao sacerdócio de língua portuguesa.

“Vivemos um momento bonito: o Jubileu dos Seminaristas, na Cidade Eterna, junto ao sucessor de Pedro, nosso já amado Papa Leão XIV. O Jubileu é tempo de renovação. Somos chamados a ser peregrinos da esperança — essa é nossa vocação”, declarou o arcebispo no início da homilia.

A cerimônia contou com a participação de seminaristas e sacerdotes do clero de Brasília, que concelebraram a missa. O evento também integra as comemorações do Ano Santo Jubilar, promovido pela Santa Sé.